Скаут "Локомотива" рассказал, какую позицию собирается усилить клуб
Скаут "Локомотива" Андрей Лосюк рассказал, что клуб планирует усилить атаку.
"Мы еще продолжаем присматриваться, чтобы понять, где будем в декабре. У "Локомотива" сейчас отличная команда, которая полностью укомплектована. Однако мы рассчитываем усилить атакующую линию.
У нас сейчас три нападающий в лазарете. Мы вынуждены искать нового форварда, который способен забивать важные голы", - приводит слова Лосюка Tuttomercatoweb.
После 16 туров "Локомотив" идет в РПЛ на втором месте, отставая от "Зенита" на 5 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13