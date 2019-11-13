Скаут "Локомотива" рассказал, какую позицию собирается усилить клуб

Скаут "Локомотива" Андрей Лосюк рассказал, что клуб планирует усилить атаку.

"Мы еще продолжаем присматриваться, чтобы понять, где будем в декабре. У "Локомотива" сейчас отличная команда, которая полностью укомплектована. Однако мы рассчитываем усилить атакующую линию.

У нас сейчас три нападающий в лазарете. Мы вынуждены искать нового форварда, который способен забивать важные голы", - приводит слова Лосюка Tuttomercatoweb.

После 16 туров "Локомотив" идет в РПЛ на втором месте, отставая от "Зенита" на 5 очков.

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