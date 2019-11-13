Скаут "Локомотива" сделал заявление о будущем Жоау Мариу в клубе

"Локомотив" рассчитывает выкупить у "Интера" контракт полузащитника Жоау Мариу, об этом сообщил скаут столичного клуба Андрей Лосюк, отвечающий за работу "железнодорожников" с зарубежным рынком.

"Мариу отлично справляется, и мы ему очень рады. Мы не знаем, сможем ли сохранить его в команде, но попробуем", - сказал Лосюк.

Напомним, что "Локомотив" арендовал португальца до конца сезона 2019/20 с правом последующего выкупа. Рыночная стоимость игрока - 18 миллионов евро.

В составе московской команды Мариу забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 12 матчах.

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