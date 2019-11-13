Скаут "Локомотива" сделал заявление о будущем Жоау Мариу в клубе
"Локомотив" рассчитывает выкупить у "Интера" контракт полузащитника Жоау Мариу, об этом сообщил скаут столичного клуба Андрей Лосюк, отвечающий за работу "железнодорожников" с зарубежным рынком.
"Мариу отлично справляется, и мы ему очень рады. Мы не знаем, сможем ли сохранить его в команде, но попробуем", - сказал Лосюк.
Напомним, что "Локомотив" арендовал португальца до конца сезона 2019/20 с правом последующего выкупа. Рыночная стоимость игрока - 18 миллионов евро.
В составе московской команды Мариу забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
Не пропустите: Экс-нападающий "Локомотива" подтвердил, что Муслин ставил игроков в состав за деньги. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Карпин рассказал, при каких условиях покинет "Ростов"
-
Официально: Венгер получил должность в ФИФА
-
Бернарду Силву дисквалифицировали за шуточный твит про Менди
-
Ла Лига назначила время начала перенесённого матча "Барселона" - "Реал"
-
"Вест Хэм" никогда не был топ-клубом, но ему открыто симпатизируют как минимум 5 знаменитых девушек! Узнаем кто и почему
Лента новостей
-
Клуб Бекхэма заинтересован в игроке "Реала"
-
Санчо назвал своих футбольных кумиров
-
Тренер Португалии Сантуш рассказал о состоянии Роналду
-
Ракитич: "У меня забрали возможность играть в мяч, и это грустно"
-
Экс-тренер Акинфеева рассказал, почему вратарь отказывается от возвращения в сборную России
-
"Ювентус" нацелился на капитана "Ромы"
-
СМИ назвали три причины, из-за которых Гризманн еще не адаптировался в "Барселоне"
-
"Зенит" прокомментировал решение Давида Вильи завершить карьеру
-
Карпин рассказал, при каких условиях покинет "Ростов"
-
Скаут "Локомотива" сделал заявление о будущем Жоау Мариу в клубе
-
Официально: Венгер получил должность в ФИФА
-
Холанд отказался комментировать интерес со стороны европейских топ-клубов
-
"Краснодар" нацелился на полузащитника "Бешикташа"
-
1
Бернарду Силву дисквалифицировали за шуточный твит про Менди
-
1
Карпин прокомментировал информацию о финансовых проблемах "Ростова"
-
Россия сыграла вничью с Косово в квалификации юношеского Евро-2020
-
1
Мостовой - о назначении Тедеско тренером "Спартака": "Человек, который сидел в баре под Дюссельдорфом, попал в команду с большой историей"
-
1
Ионов назвал преимущества сборной России перед Бельгией
-
"Реал" выступил против проведения матча "Вильярреал" - "Атлетико" в США
-
Гендиректор "Зенита" сделал заявление о состоянии здоровья Лунева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13