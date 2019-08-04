Скаут "Манчестер Юнайтед" отказался рассказывать, кого он просматривал на матче "Рубин" - ЦСКА

Теги манчестер юнайтедрубинцска москва

Скаут "Манчестер Юнайтед" отказался рассказывать, кого он просматривал на матче "Рубин" - ЦСКА

Скаут "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибарда ответил на вопрос о своем присутствии на игре РПЛ "Рубин" - ЦСКА.

"Я никогда не рассказываю о своей работе. Чалов? Это замечательный игрок. Если он выступает за сборную России, то у него есть потенциал", - заявил скаут.

Напомним, что Килибарда занимается поиском футболистов в Восточной Европе.

Поединок 4-го тура РПЛ между "Рубином" и ЦСКА завершился победой "армейцев" со счетом 1:0.

Читайте также: Чалов принес ЦСКА победу над "Рубином". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Чалов принес ЦСКА победу над "Рубином"

Чалов принес ЦСКА победу над "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов