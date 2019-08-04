Скаут "Манчестер Юнайтед" отказался рассказывать, кого он просматривал на матче "Рубин" - ЦСКА

Скаут "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибарда ответил на вопрос о своем присутствии на игре РПЛ "Рубин" - ЦСКА.

"Я никогда не рассказываю о своей работе. Чалов? Это замечательный игрок. Если он выступает за сборную России, то у него есть потенциал", - заявил скаут.

Напомним, что Килибарда занимается поиском футболистов в Восточной Европе.

Поединок 4-го тура РПЛ между "Рубином" и ЦСКА завершился победой "армейцев" со счетом 1:0.

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