Скаут "Манчестер Юнайтед" побывал на матче "Рубин" - "Спартак"

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Скаут "Манчестер Юнайтед" побывал на матче "Рубин" - "Спартак"

В рамках 12-го тура чемпионата России "Рубин" на своём поле вырвал ничью в матче со "Спартаком".

Как сообщают российские СМИ, на трибунах во время этой игры был замечен скаут "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибарда, который специализируется на Восточной Европе.

За кем именно следил представитель английского клуба, пока неизвестно.

Не пропустите: "Спартак" в гостях упустил победу над "Рубином". | http://soccernews.ru

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