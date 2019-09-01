Скаут "Манчестер Юнайтед" посетил матч 8-го тура РПЛ "Локомотив" - "Ростов"

Теги манчестер юнайтедлокомотив москваростов

Скаут "Манчестер Юнайтед" посетил матч 8-го тура РПЛ "Локомотив" - "Ростов"

На матче 8-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Ростов" присутствовал скаут "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибарда. Об этом сообщают "Известия".

По данным источника, имя футболиста, за которым следил представитель "МЮ", не оглашается.

Килибарда специализируется на поиске игроков в Восточной Европе. Ранее скаут также присутствовал на матче "Рубина" и ЦСКА-2.

А еще: Защитник "Ростова" совершил два сейва в матче с "Локомотивом"| http://soccernews.ru
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