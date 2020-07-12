Скаут "Манчестер Юнайтед" посетил матч "Локомотив" - "Уфа"

Представитель "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибарда побывал на матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, Килибарда отвечает за поиск футболистов в Восточной Европе. Не исключено, что скаут следил за игрой полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.

После 34 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. От зоны Лиги Чемпионов манкунианцы отстают на одно очко.

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