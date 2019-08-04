Скаут "Манчестер Юнайтед" посетил матч "Рубин" - ЦСКА

Скаут "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибарда присутствует на матче РПЛ между "Рубном" и ЦСКА.

Отметим, что сербский скаут занимается поиском футболистов в Восточной Европе. Напомним, что ранее английские клубы проявляли интерес к форварду "армейцев" Федору Чалову.

Поединок между "Рубином" и ЦСКА стартовал в 19:00 по московскому времени. После первого тайма победу одерживает московский клуб (0:1).

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