Скаут "Манчестер Юнайтед" посетил матч "Рубин" - ЦСКА

1 Теги цска москварубинманчестер юнайтед

Скаут "Манчестер Юнайтед" посетил матч "Рубин" - ЦСКА

Скаут "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибарда присутствует на матче РПЛ между "Рубном" и ЦСКА.

Отметим, что сербский скаут занимается поиском футболистов в Восточной Европе. Напомним, что ранее английские клубы проявляли интерес к форварду "армейцев" Федору Чалову.

Поединок между "Рубином" и ЦСКА стартовал в 19:00 по московскому времени. После первого тайма победу одерживает московский клуб (0:1).

Читайте также: ЦСКА отказал "Кристал Пэлас" в трансфере Чалова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Говорят о Чалове,а следит за Сорокиным,например.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Чалов принес ЦСКА победу над "Рубином"

Чалов принес ЦСКА победу над "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 10
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4 9
3 Ростов Ростов 4 8
4 Краснодар Краснодар 4 7
5 Урал Урал 4 7
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 4 7
7 Локомотив Москва Локомотив Москва 4 7
8 Рубин Рубин 4 7
9 Динамо Москва Динамо Москва 4 5
10 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
11 Уфа Уфа 3 3
12 Тамбов Тамбов 4 3
13 Ахмат Ахмат 3 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов