Скаут "Манчестер Юнайтед" присутствовал на матче "Зальцбург" - "Ливерпуль"

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Скаут "Манчестер Юнайтед" присутствовал на матче "Зальцбург" - "Ливерпуль"

"Манчестер Юнайтед" продолжает следить за форвардом "РБ Зальцбурга" Эрлингом Холандом.

Как сообщает Sky Sports, скаут "МЮ" Марсель Боут посещал игру ЛЧ между "Зальцбургом" и "Ливерпулем", на которой просматривал 19-летнего норвежца.

Напомним, что "МЮ" собирается провернуть трансфер в январе. Однако отмечается, что на игре за Холландом следили около 40 скаутов европейских клубов.

В текущем сезоне на счету Холанда 28 голов и 5 результативных передач в 22 играх.

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