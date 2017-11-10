Скаут "Манчестер Юнайтед" пытался попасть на матч Исландия - Чехия, но ошибся на девять тысяч километров

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"Манчестер Юнайтед" отправил одного из скаутов на товарищеский матч Исландия - Чехия (1:2), сообщает Fotbolti.

Впрочем представитель английского клуба не сумел попасть на встречу. Скаут приехал в Рейкьявийк (столицу Исландии), но оказалось, что матч проводится в Катаре, который находится в 9 тысячах километров от Рейкьявика.

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