Скаут "Манчестер Юнайтед" пытался попасть на матч Исландия - Чехия, но ошибся на девять тысяч километров

"Манчестер Юнайтед" отправил одного из скаутов на товарищеский матч Исландия - Чехия (1:2), сообщает Fotbolti.

Впрочем представитель английского клуба не сумел попасть на встречу. Скаут приехал в Рейкьявийк (столицу Исландии), но оказалось, что матч проводится в Катаре, который находится в 9 тысячах километров от Рейкьявика.

Не пропустите: "Атлетико" намерен подписать Эрреру. | soccernews.ru