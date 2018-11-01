Скаут "МЮ" отказался называть игроков, за которыми следил во время матча "Рубин" - "Спартак"

Теги манчестер юнайтедспартак москваалександр максименкомихаил игнатов

Скаут "МЮ" отказался называть игроков, за которыми следил во время матча "Рубин" - "Спартак"

Скаут "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибарда отказался называть игроков, за которыми он следил во время матча 12-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Спартаком".

"Я не стану разглашать эту информацию. Вы же знаете, что я курирую это направление, поэтому просматриваю все команды на территориях, за которые отвечаю. Я слежу за футболистами, которые потенциально могут быть интересны "Манчестер Юнайтед", но выбор не делается на основании одного матча. Речь идёт о целом процессе, а для этого надо просмотреть очень много игр" - сказал Килибарда в комментарии российским СМИ.

Ранее утверждалось, что целью скаута "МЮ" были два игрока "Спартака" - вратарь Александр Максименко и хавбек Михаил Игнатов.

В этом сезоне 20-летний Максименко сыграл за "красно-белых" 17 матчей и пропустил 19 голов. В активе 18 летнего Игнатова 7 игр и 1 забитый мяч.

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