Скаут ПСЖ отказался работать в "Спартаке"

Скаут ПСЖ Лука Каттани не захотел становиться спортивным директором московского "Спартака".

По информации "СЭ", "красно-белые" сделали предложение итальянскому специалисту ещё в августе после ухода Дмитрия Попова.

Однако Каттани ответил российскому клубу отказом, и с тех пор стороны не возобновляли переговоры о сотрудничестве.

"Спартак" занимает 9-е место в РПЛ по итогам 14 туров. В активе столичной команды 19 очков.

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