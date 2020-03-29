Скаут рассказал о проблемах Гризманна в "Барселоне"



Скаут Эрик Олхатс, который следил за нападающим Антуаном Гризманном перед его переходом из "Реала Сосьедад" в "Атлетико", рассказал, что француз испытывает проблемы в "Барселоне".

"Я понимаю, что Антуан хотел перейти в "Барселону". Ведь "Барселона" это "Барселона". Тем более, что многие игроки и его друзья говорили, что он хорошо впишется в игру команды. Но мне не нравится, как Гризманн играет в "Барселоне". Видно, что у него есть проблемы. Футбол не доставляет ему удовольствия. Мне неприятно это видеть, так как я знаю, на что он способен. Антуан может дать команде намного больше. Он понимает, что не является главным в "Барселоне", хотя и заслуживает больше внимания. Но ему всего 29 лет и он является игроком топ-уровня", - приводит слова Олхатса Mundo Deportivo.

Гризманн перешел в "Барселону" летом 2019 года из "Атлетико" за 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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