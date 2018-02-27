Скаут "Реала": "Были близки к подписанию Серхи Роберто и Бускетса"

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Скаут "Реала": "Были близки к подписанию Серхи Роберто и Бускетса"Полузащитники каталонской "Барселоны" Серхи Роберто и Серхио Бускетс могли оказаться в мадридском "Реале".

Об этом, как информирует fichajes.com, сообщил скаут королевского клуба Маноло Ромеро. В частности, он рассказал: "Мы были близки к тому, чтобы подписать Серхи Роберто. Кроме того, мы отправляли запрос по трансферу Бускетса его клубу, однако через неделю его подписала "Барселона".

Напомним, "Реал" определил три кандидата на замену Бэйлу. | soccernews.ru

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