Скаут топ-клуба из АПЛ просматривает Головина в матче с "Ростовом"

Теги арсенал лондонцска москваалександр головин

Скаут топ-клуба из АПЛ просматривает Головина в матче с "Ростовом"

Представитель лондонского "Арсенала" прибыл на матче 24-го тура чемпионата России между "Ростовом" и ЦСКА, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, скаут английского клуба следит за полузащитником армейцев Александром Головиным.

В этом сезоне 21-летний Головин провел за ЦСКА 33 матча, забил 5 мячей и отдал 4 голевых паса.

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