Скаут "Ювентуса" посетил матч "Ференцварош" - ЦСКА
Матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА привлёк внимание селекционной службы "Ювентуса".
Как сообщают российские СМИ, скаут туринского клуба присутствовал на игре в Будапеште.
Впрочем, кого просматривал представитель "старой синьоры", неизвестно.
Напомним, что встреча завершилась нулевой ничьей.
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