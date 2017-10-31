Скауты 17 клубов АПЛ посетят матч "Селтик" - "Бавария"

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Селтиком" и "Баварией" посетят скауты 17 клубов АПЛ, сообщает Daily Record.

По сведениям издания, представители английских команд будут наблюдать за игрой защитника Кирана Тирни и нападающего Муссы Дембеле.

Напомним, что матч "Селтик" - "Бавария" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: "Челси" и "Арсенал" поборются за голкипера "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru