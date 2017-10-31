Скауты 17 клубов АПЛ посетят матч "Селтик" - "Бавария"

Теги селтикбавария мюнхенмусса дембеле

Скауты 17 клубов АПЛ посетят матч "Селтик" - "Бавария"

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Селтиком" и "Баварией" посетят скауты 17 клубов АПЛ, сообщает Daily Record.

По сведениям издания, представители английских команд будут наблюдать за игрой защитника Кирана Тирни и нападающего Муссы Дембеле.

Напомним, что матч "Селтик" - "Бавария" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. 

Не пропустите: "Челси" и "Арсенал" поборются за голкипера "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 10 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов