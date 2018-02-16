Скауты "Арсенала" просматривали трёх игроков в матче "Наполи" - "РБ Лейпциг"

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Скауты "Арсенала" просматривали трёх игроков в матче "Наполи" - "РБ Лейпциг"

Скауты "Арсенала" просматривали трёх игроков в первом матче 1/16 финала Лиги Европы между "Наполи" и "РБ Лейпциг".

Как сообщает Calciomercato, представители "канониров" следили за игрой Калиду Кулибали, Лоренцо Инсинье и Тимо Вернера.

26-летний Кулибали в этом сезоне сыграл за "Наполи" 33 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист. В активе 26-летнего Инсинье 33 игры, 10 мячей и 8 результативных передач. На счету 21-летнего Вернера 29 поединков, 16 голов и 4 ассиста. 

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