Скауты "Арсенала" следят за молодой итальянской звездой

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Скауты "Арсенала" следят за молодой итальянской звездой

"Арсенал" проявляет интерес к перспективному хавбеку "Кальяри" Николо Барелле.

Как сообщает Football Italia, представители "канониров" просматривали игрока на вчерашнем матче "Кальяри" с "Интером" (2:1).

Напомним, что трансферная стоимость 22-летнего итальянца оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Барелла провел 27 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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