Скауты "Барселоны" посетят матчи сборной Голландии против Англии и Португалии

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Скауты "Барселоны" посетят матчи сборной Голландии против Англии и ПортугалииСкауты каталонской "Барселоны" посетят товарищеские матчи сборной Голландии против команд Англии и Португалии.

Как информирует El Mundo Deportivo, на этих играх представители "сине-гранатовых" будут следить за выступлением защитника амстердамского "Аякса" Маттейса Де Лигта, за которым клуб следит уже достаточно длительное время.

Напомним, Серхи Роберто недоволен своим положением в "Барселоне". | soccernews.ru

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