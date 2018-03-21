Скауты "Барселоны" посетят матчи сборной Голландии против Англии и Португалии

Скауты каталонской "Барселоны" посетят товарищеские матчи сборной Голландии против команд Англии и Португалии.

Как информирует El Mundo Deportivo, на этих играх представители "сине-гранатовых" будут следить за выступлением защитника амстердамского "Аякса" Маттейса Де Лигта, за которым клуб следит уже достаточно длительное время.

Напомним, Серхи Роберто недоволен своим положением в "Барселоне". | soccernews.ru