Скауты "Барселоны" просматривали Йовича более 20 раз

"Барселона" продолжает интересоваться сербским нападающим "Айнтрахта" Лукой Йовичем, сообщает ESPN.

По сведениям издания, скауты каталонского клуба посетили более 20 матчей с участием Йовича и следили за его игрой. "Айнтрахт" оценивает форварда в 70 миллионов евро.

Главным конкурентов каталонцев в борьбе за игрока является "Бавария", которая уже предложила за него 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 36 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал семь результативных передач.

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