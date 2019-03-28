Скауты "Барселоны" просматривали Йовича более 20 раз
"Барселона" продолжает интересоваться сербским нападающим "Айнтрахта" Лукой Йовичем, сообщает ESPN.
По сведениям издания, скауты каталонского клуба посетили более 20 матчей с участием Йовича и следили за его игрой. "Айнтрахт" оценивает форварда в 70 миллионов евро.
Главным конкурентов каталонцев в борьбе за игрока является "Бавария", которая уже предложила за него 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 36 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал семь результативных передач.
Не пропустите: Гризманн ради трансфера в "Барселону" готов пойти на сокращение зарплаты. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" готова обменять одного из своих игроков на Рэшфорда
-
"Баварская" точка бифуркации: кризис идей, хвала "перестройке" и 80 млн евро за Лукаса Эрнандеса
-
"Ливерпуль" не собирается продавать Мане, которым интересуется "Реал"
-
Гризманн ради трансфера в "Барселону" готов пойти на сокращение зарплаты
-
"Барселона" хочет купить Хадсона-Одои
Лента новостей
-
Месси признан автором трех лучших голов в истории "Барселоны"
-
Сын Киркорова поступил в академию "Барселоны"
-
В ФФУ уверены, что сборная Украины избежит технических поражения в квалификации Евро-2020
-
1
"Барселона" готова обменять одного из своих игроков на Рэшфорда
-
Хаби Алонсо привел детскую команду "Реала" к победе в чемпионате Испании
-
1
"Баварская" точка бифуркации: кризис идей, хвала "перестройке" и 80 млн евро за Лукаса Эрнандеса
-
Скауты "Барселоны" просматривали Йовича более 20 раз
-
Зидан рассчитывает на 18-летнего Родриго уже в следующем сезоне
-
Кейн стал кавалером знака Ордена Британской империи
-
"Краснодар" продлил контракт с Сулеймановым
-
"Реал" и "Ювентус" нацелились на Дзаньоло
-
Макелеле: "Сказал, что отправлю Роналдиньо в больницу, если он будет использовать финты с PlayStation"
-
1
Морьентес: "Реал" не отказывается от Лунина"
-
"Ливерпуль" не собирается продавать Мане, которым интересуется "Реал"
-
Неймар получил подарок от звездного игрока НБА
-
ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу на арест Кокорина
-
"Реал" проведет собрание по поводу возможного трансфера Икарди
-
3
Гризманн ради трансфера в "Барселону" готов пойти на сокращение зарплаты
-
1
Зидан хочет пригласить в "Реал" Рабьо
-
Савин выставил на аукцион манекен, который сбил Заболотный
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13