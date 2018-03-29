Скауты "Барселоны" трижды просматривали де Лигта за последний месяц

"Барселона" продолжает интересоваться защитником "Аякса" Маттейсом де Лигтом, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, скауты каталонского клуба следили за игроком в матче его клуба против "Херенвена" (4:1), а поединках сборной Голландии с Англией (0:1) и Португалией (3:0).

Во встрече с "Херенвеном" он отметился голом, но лучше всего он проявил себя в поединке с португальцами. 18-летний де Лигт отметился двумя результативными передачами, а также отлично противостоял лидеру соперников Криштиану Роналду.

В связи с этим каталонцы постараются приобрести вундеркинда ближайшим летом.

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