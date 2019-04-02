Скауты "Бешикташа" просматривали Влашича на матче ЦСКА - "Уфа"

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Скауты "Бешикташа" просматривали Влашича на матче ЦСКА - "Уфа"

Скауты "Бешикташа" присутствовали на матча ЦСКА - "Уфа", который проходил а рамках 21-го тура РПЛ, чтобы понаблюдать за тем, как играет игрок "Эвертона" Николы Влашича, который выступает за ЦСКА. Об этом сообщает Fotospor.

Напомним, что в этом матче 21-летний хорват отметился голом на 25-й минуте.

По данным источника, клуб из Турции готов предложить "Эвертону" выгодное предложение по покупке Влашича. 

Трансферная стоимость футболиста - 18 миллионов евро. Контракт хорвата с английским клубом действует до лета 2022 года. 

В этом сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 24 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Эвертон" определился с будущим Влашича| http://soccernews.ru 

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Комментарии

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sashakostin

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