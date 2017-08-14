Скауты "Боруссии" посетили матч ЦСКА - "Спартак"

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Скауты "Боруссии" посетили матч ЦСКА - "Спартак"Скауты дортмундской "Боруссии" побывали на матче ЦСКА - "Спартак" (2:1).

Как сообщает источник, цель представителей немецкого клуба - Александр Головин и Квинси Промес.

Отмечается, что игра Головина произвела впечатление на скаутов "Боруссии".

23 августа скауты посетят игру ЦСКА против швейцарского "Янг Бойз" в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Читайте: ЦСКА отправился в Швейцарию на матч с "Янг Бойз" | http://soccernews.ru

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