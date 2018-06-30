Скауты "Челси" видят в Головине нового Модрича

Скауты лондонского "Челси" высоко оценивают потенциал полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Как сообщает The Telegraph, селекционная служба "синих" видит в 22-летнем россиянине нового Луку Модрича.

Напомним, что "Челси" и ЦСКА уже согласовали трансфер Головина за почти 30,5 миллионов евро. | http://soccernews.ru