Скауты "Интера", "Боруссии" и "Эвертона" следят за хавбеком "Вероны"

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Скауты "Интера", "Боруссии" и "Эвертона" следят за хавбеком "Вероны"

Хавбек "Вероны" Мараш Кумбула попал в сферу интересов нескольких клубов.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, за прогрессом 20-летнего албанца следят скауты "Интера", "Эвертона" и дортмундской "Боруссии". Также в услугах игрока заинтересован "Наполи".

Отмечается, что "Верона" готова продать Кумбула за 30 миллионов евро.

В этом сезоне Кумбула провел 19 матчей и забил один гол.

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