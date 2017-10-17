Скауты "Интера" и "Ромы" посетят матч "Реал" - "Тоттенхэм"

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Скауты "Интера" и "Ромы" посетят матч "Реал" - "Тоттенхэм"Скауты миланского "Интера" и римской "Ромы" посетят сегодняшний матч группового этапа Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и лондонским "Тоттенхэмом".

Как информирует fichajes.com, представители "нерадзурри" будут следить за защитником "шпор" Тоби Алдервейрелдом, а их коллеги из стана "волков" в очередной раз просмотрят в действии игрока обороны королевского клуба Начо Фернандеса.

Напомним, "Интер" показал лучший старт в Серии А за последние 15 лет. | soccernews.ru

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