Скауты "Ливерпуля" присутствовали на матче "Бавария" - "Бешикташ"

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Скауты "Ливерпуля" присутствовали на матче "Бавария" - "Бешикташ"

Хавбек "Бешикташа" Талиска попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает HITC, представители мерсисайдского клуба просматривали футболиста в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бавария" - "Бешикташ".

Напомним, что права на Талиску принадлежат "Бенфике".

В этом сезоне Талиска провел 33 матча, забил 14 голов и отдал 5 ассистов.

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