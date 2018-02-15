Скауты "Монако" будут следить за четырьмя игроками в матче "Селтик" - "Зенит"

Скауты "Монако" посетят сегодняшний матч 1/16 финала Лиги Европы между "Селтиком" и "Зенитом", сообщают российские СМИ.

Представители монегасков будут следить за четырьмя игроками - Эмануэлем Мамманой, Эмилиано Ригони и Леандро Паредесом из питерского клуба, а также форвардом "кельтов" Муссой Дембеле.

Напомним, что матч "Селтик" - "Зенит" состоится сегодня в 23:05 по московскому времени.

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