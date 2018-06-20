Скауты "Реала" побывали на игре сборных Колумбии и Японии

Скауты мадридского "Реала" побывали на матче первого тура Чемпионата Мира между сборными Колумбии и Японии.

По сведениям испанской прессы, представители королевского клуба просматривали игру защитника южноамериканской команды Давинсона Санчеса. 22-летний бек рассматривается "сливочными" в качестве потенциального партнера для капитана команды Серхио Рамоса в центре обороны. Однако переговоры по его трансферу могут быть весьма сложными, так как лондонский "Тоттенхэм" не заинтересован в расставании с ним.

Напомним, Коэнтрау не хочет возвращаться в "Реал". | soccernews.ru