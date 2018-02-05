Скауты "Реала" посетили игру между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом"

Скауты мадридского "Реала" посетили вчерашний матч английской Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и лондонским "Тоттенхэмом".

Как информирует El Bernabeu, прежде всего внимание представителей королевского клуба было приковано к вингеру "красных" Мохамеду Салаху и форварду "шпор" Харри Кейну, которые рассматриваются "сливочными" одними из главных своих трансферных целей на лето.

Отметим, что первый отметился дублем в игре, а второй забил гол с пенальти.

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