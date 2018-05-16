Скауты "Реала" посетят финал Лиги Европы

Теги реал мадридатлетико мадридмарсельмаксим лопесзинедин зидан

Скауты "Реала" посетят финал Лиги ЕвропыСкауты мадридского "Реала" посетят сегодняшний финальный матч Лиги Европы между земляками из "Атлетико" и "Марселем".

Так, по сведениям испанской прессы, представители королевского клуба намерены просмотреть игру полузащитника "бело-голубых" Максима Лопеса. Интерес к игре 20-летнего хавбека проявляет лично главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне Лопес забил 1 мяч и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за "Марсель".

Напомним, у Переса разошлись мнения с Зиданом относительно приоритетного кандидата на усиление атаки "Реала". | soccernews.ru

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