Скауты "Реала" посетят финал Лиги Европы

Скауты мадридского "Реала" посетят сегодняшний финальный матч Лиги Европы между земляками из "Атлетико" и "Марселем".

Так, по сведениям испанской прессы, представители королевского клуба намерены просмотреть игру полузащитника "бело-голубых" Максима Лопеса. Интерес к игре 20-летнего хавбека проявляет лично главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне Лопес забил 1 мяч и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за "Марсель".

Напомним, у Переса разошлись мнения с Зиданом относительно приоритетного кандидата на усиление атаки "Реала". | soccernews.ru