Скауты "Реала" посетят матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити"
Скауты мадридского "Реала" посетят первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".
Как информирует испанская пресса, целью визита представителей королевского клуба на "Энфилд" станет наблюдение за игрой вингера "красных" Мохамеда Салаха. Ближайшим летом египтянин может стать главной трансферной целью для "сливочных".
В нынешнем сезоне Салах забил 36 мячей и сделал 12 результативных передач в 41 матче за "Ливерпуль".
Напомним, "Ливерпуль" уже принял решение по будущему Салаха. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20