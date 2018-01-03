Скауты "Реала" просматривают игру двух футболистов "Челси" в матче против "Арсенала"

Скауты мадридского "Реала" просматривают игру двух футболистов "Челси" в лондонском дерби АПЛ против "Арсенала", которое проходит в эти минуты.

Об этом, как информирует Express, в своем твиттере сообщил колумбийский журналист Пипе Сиерра. В частности, он написал: "Подтверждено. По просьбе Зидана представители "Реала" сегодня будут наблюдать за матчем "Арсенала" - "Челси", чтобы просмотреть в действии Азара и Канте".

Напомним, Месси намерен отговорить Неймара от возможного перехода в "Реал". | soccernews.ru