Скауты "Реала" просмотрели игру трансферной цели "Барселоны"

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Скауты "Реала" просмотрели игру трансферной цели "Барселоны"Скауты мадридского "Реала" заинтересовались центральным защитником бразильского "Палмейраса" Йерри Миной, информирует испанская пресса.

Сообщается, что представители "сливочных" специально отправились в Хетафе, дабы воочию посмотреть за игрой 22-летнего бека в товарищеском матче его команды против местного одноименного клуба. В результате, скауты остались довольны увиденным, что может уже в ближайшее время вылиться в начало переговоров между "Реалом" и "Палмейрасом" по колумбийцу, которым активно интересуется каталонская "Барселона".

Отметим, что в матче с "Хетафе" Мина забил два из четырех голов своей команды.

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