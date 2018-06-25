Скауты "Реала" просмотрели матч Польша - Колумбия

Скауты мадридского "Реала" просмотрели матч группового этапа Чемпионата Мира в России между сборными Польши и Колумбии.

Так, по сведениям испанской прессы, на вчерашней игре представители королевского клуба следили за действиями полузащитника южноамериканской команды Хуана Кинтеро. 25-летний хавбек, права на которого принадлежат "Порту", попал в сферу интересов "сливочных" по рекомендации их главного тренера Хулена Лопетеги, работавшего с ним ранее в Португалии.

Напомним, Бензема назвал условие своего ухода из "Реала". | soccernews.ru