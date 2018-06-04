Скауты "Реала" следили за товарищеским матчем между Испанией и Швейцарией

Скауты мадридского "Реала" следили вчера за товарищеским матчем между сборными Испании и Швейцарии.

В поединке, который состоялся в Вильярреале, представители королевского клуба просматривали за игрой защитника "красной фурии" и "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолой. Согласно информации испанских СМИ, увиденным эмиссары "сливочных" остались вполне довольными, поэтому ожидается, что 22-летний бек станет первым подписанием "Реала" в текущее межсезонье.

Напомним, сам матч между Испанией и Швейцарией завершился вничью. Одриосола забил единственный гол хозяев в этой встрече. | soccernews.ru