Скауты "Реала" следили за товарищеским матчем между Испанией и Швейцарией

Теги реал мадридреал сосьедадальваро одриосола

Скауты "Реала" следили за товарищеским матчем между Испанией и ШвейцариейСкауты мадридского "Реала" следили вчера за товарищеским матчем между сборными Испании и Швейцарии.

В поединке, который состоялся в Вильярреале, представители королевского клуба просматривали за игрой защитника "красной фурии" и "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолой. Согласно информации испанских СМИ, увиденным эмиссары "сливочных" остались вполне довольными, поэтому ожидается, что 22-летний бек станет первым подписанием "Реала" в текущее межсезонье.

Напомним, сам матч между Испанией и Швейцарией завершился вничью. Одриосола забил единственный гол хозяев в этой встрече. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов