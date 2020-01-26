Скауты "Спартака" присутствовали на матче "Валенсия" - "Барселона"
На матче 21-го тура чемпионата Испании "Валенсия" - "Барселона" (0:2) присутствовали скауты европейских клубов. Об этом сообщает El Desmarque.
По информации источника, на встрече присутствовали представители "Ювентуса", дортмундской "Боруссии", московского "Спартака", "Хетафе" и "Леванте".
"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, набрав 43 очка.
Не пропустите: "Эспаньол" сыграл вничью с "Атлетиком" в 21-м туре Примеры. | http://soccernews.ru
главное
-
Головин признан лучшим игроком "Монако" в матче со "Страсбуром" по версии Whoscored
-
Главные новости дня: 25 января
-
"Брага" выиграла Кубок португальской лиги благодаря голу на 95-й минуте
-
"Монако" с Головиным проиграл "Страсбуру" и другие результаты 21-го тура Лиги 1
-
"Челси" добыл путевку в 1/8 финала Кубка Англии
Лента новостей
-
Сульшер: "Не буду тратить большие деньги на того, кто не подходит для команды"
-
"Спартак" планирует продлить контракты с Ребровым и Ещенко
-
Головин признан лучшим игроком "Монако" в матче со "Страсбуром" по версии Whoscored
-
Влашич прокомментировал победу над австрийским ЛАСКом
-
Защитник академии "Локомотива" Ефремов перешел в "Вильярреал"
-
Сарри не исключил, что завершит тренерскую карьеру по окончании контракта с "Ювентусом"
-
Скауты "Спартака" присутствовали на матче "Валенсия" - "Барселона"
-
Главный тренер "Аталанты" подвел итоги матча с "Торино"
-
Конте высказался о трансферной кампании "Интера"
-
Главные новости дня: 25 января
-
"Тоттенхэм" определил четыре альтернативы нападающему "Реал Сосьедада"
-
"Севилья" обыграла "Гранаду" в матче Примеры
-
1
"Брага" выиграла Кубок португальской лиги благодаря голу на 95-й минуте
-
2
"Аталанта" отгрузила "Торино" семь голов
-
Защитник "Барселоны" близок к переходу в "Ниццу"
-
Лэмпард заявил, что "Челси" нуждается в усилении
-
1
"Монако" с Головиным проиграл "Страсбуру" и другие результаты 21-го тура Лиги 1
-
"Барселона" сделала выбор между Обамеянгом и Родриго
-
Моуринью высказался о предстоящем уходе Эриксена
-
"Интер" требует от "Эвертона" увеличить предложение по Весино
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14