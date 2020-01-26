Скауты "Спартака" присутствовали на матче "Валенсия" - "Барселона"

На матче 21-го тура чемпионата Испании "Валенсия" - "Барселона" (0:2) присутствовали скауты европейских клубов. Об этом сообщает El Desmarque.



По информации источника, на встрече присутствовали представители "Ювентуса", дортмундской "Боруссии", московского "Спартака", "Хетафе" и "Леванте".



"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, набрав 43 очка.

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