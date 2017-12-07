Скауты трёх европейских топ-клубов следили за игрой Головина в матче с "МЮ"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин может перебраться в один из европейских топ-клубов.

Как сообщают российские СМИ, предметный интерес к 21-летнему футболисту проявляют "Арсенал", "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия".

Скауты этих клубов были замечены на "Олд Траффорд" на матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА. Представители "канониров", "шпор" и "шмелей" просматривали игру Головина и были удовлетворены увиденным.

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