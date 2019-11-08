Скауты "Ювентуса" следили за игрой Алексея Миранчука в матче Лиги Чемпионов

Скауты "Ювентуса" присутствовали на матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Локомотивом" и следили за игрой полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает Corriere dello Sport.



Напомним, та встреча завершилась в пользу туринского клуба - 2:1. Миранчук забил единственный гол за "железнодорожников".

В этом сезоне 24-летний футболист участвовал в 15 матчах РПЛ, отметившись 8 голами и 2 ассистами.



Ранее сообщалось, что скаут "Ювентуса" посетил матч "Ференцварош" - ЦСКА.

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