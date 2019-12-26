Скауты "Зенита" были замечены на матчах "Херенвена"
Журналист Omrop Fryslân Ролоф де Врис сообщил, что на матчах "Херенвена" побывали скауты нескольких клубов.
По его информации, игры "суперфризов" посещали представители "Зенита", "Лилля" и "Галатасарая". За кем они следили, неизвестно.
По итогам 18 туров "Херенвен" занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизи.
Самый дорогой футболист голландской команды - правый вингер Митчелл ван Берген, рыночная стоимость которого оценивается в 4 миллиона евро.
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|О
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|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
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|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23