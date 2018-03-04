Сказка закончилась: "Наполи" проиграл "Роме"
Лидер итальянской Серии А "Наполи" в матче 27 тура встретился с "Ромой". "Волки" совсем недавно проиграли "Милану", немного осложнив свое турнирное положение, поэтому в игре против неаполитанцев они были настроены только на победу.
Обе команды очень резво начали игру, на второй минуте Наинголлан совершил забег к воротам, затем навесил на Перотти, но мяч полетел над перекладиной. "Наполи" на это ответил выходом Инсинье один на один, но Лоренцо поспешил с ударом, в результате отправив мяч прямо в руки Алиссону.
Команды обменялись моментами, а уже к седьмой минуте совершили обмен и забитыми мячами. Сначала Руй прострелил из-под Флоренци с левого края, а Инсинье в касание отправил мяч в правый угол. Прошла всего минута, и "Рома" отыгралась: Наинголлан вывел на ворота Ундера, угол был острым, но это не помешало турку эффектно перебросить Рейну.
"Наполи" с "Ромой" продолжили играть на атаку, не отсиживаясь около своих ворот, неаполитанцы имели шанс, когда в одной атаке пробивали Кальехон и Инсинье, первый выстрел отбил Аллисон, а второй пришелся в защитника. "Рома" же сумела забить второй гол уже на 26 минуте. Флоренци навесил с фланга, Джеко выиграл воздух у Альбиоля и переправил мяч под правую штангу. Тут же мог сравнять счет Мертенс, однако бельгийца подвела точность, когда пробивал с угла штрафной.
Во втором тайме "Наполи" всеми силами пошел в атаку, но вместо того, чтобы сравнять счет, лидер Серии А пропустил два разящих выпада "Ромы". Дубль сделал Эдин Джеко, который получил мяч от Коларова, а затем ударом из-за штрафной закрутил его в самый угол ворот Рейны. Через пять минут уже Перотти заставил замолкнуть "Сан-Паоло", забив четвертый гол "Ромы". После флангового прострела Руй вынес мяч пяткой прямо на Перотти, а тому не составило труда поразить ворота Рейны.
Игроков "Наполи" хватило только на гол престижа. Мертенс точно пробил из-за штрафной на последней минуте, но вряд ли неаполитанцам стало легче. По потерянным очкам теперь лидером становится "Ювентус".
"Наполи" – "Рома" 2:4
Голы: Инсинье, 6 – 1:0; Ундер, 7 – 1:1; Джеко, 26 – 1:2; Джеко, 73 – 1:3; Перотти, 78 – 1:4; Мертенс, 90 – 2:4
"Наполи": Рейна, Хюсай, Альболь, Кулибали, Руй, Зелински (Хамшик, 65), Жоржиньо (Милик, 75), Аллан, Инсинье, Кальехон, Мертенс.
"Рома": Аллисон, Флоренци, Манолас, Фацио, Коларов, Стротман, Де Росси (Эль-Шаарави, 90), Ундер (Жерсон, 72), Наинголлан, Перотти (Пеллегрини, 80), Джеко.
Вячеслав Горбачев
Не пропустите: "Наполи" – "Рома" - 2:4 (обзор) | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|27
|69
|2
|Ювентус
|26
|68
|3
|Рома
|27
|53
|4
|Лацио
|27
|52
|5
|Интер Милан
|26
|51
|6
|Сампдория
|26
|44
|7
|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|26
|36
|10
|Фиорентина
|26
|35
|11
|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|27
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|25
|15
|Кьево
|26
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|СПАЛ
|27
|23
|18
|Кротоне
|26
|21
|19
|Хеллас Верона
|26
|19
|20
|Беневенто
|26
|10