Сказка закончилась: "Наполи" проиграл "Роме"

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Сказка закончилась: "Наполи" проиграл "Роме"

Лидер итальянской Серии А "Наполи" в матче 27 тура встретился с "Ромой". "Волки" совсем недавно проиграли "Милану", немного осложнив свое турнирное положение, поэтому в игре против неаполитанцев они были настроены только на победу.

Обе команды очень резво начали игру, на второй минуте Наинголлан совершил забег к воротам, затем навесил на Перотти, но мяч полетел над перекладиной. "Наполи" на это ответил выходом Инсинье один на один, но Лоренцо поспешил с ударом, в результате отправив мяч прямо в руки Алиссону.

Команды обменялись моментами, а уже к седьмой минуте совершили обмен и забитыми мячами. Сначала Руй прострелил из-под Флоренци с левого края, а Инсинье в касание отправил мяч в правый угол. Прошла всего минута, и "Рома" отыгралась: Наинголлан вывел на ворота Ундера, угол был острым, но это не помешало турку эффектно перебросить Рейну.  

"Наполи" с "Ромой" продолжили играть на атаку, не отсиживаясь около своих ворот, неаполитанцы имели шанс, когда в одной атаке пробивали Кальехон и Инсинье, первый выстрел отбил Аллисон, а второй пришелся в защитника. "Рома" же сумела забить второй гол уже на 26 минуте. Флоренци навесил с фланга, Джеко выиграл воздух у Альбиоля и переправил мяч под правую штангу. Тут же мог сравнять счет Мертенс, однако бельгийца подвела точность, когда пробивал с угла штрафной.

Во втором тайме "Наполи" всеми силами пошел в атаку, но вместо того, чтобы сравнять счет, лидер Серии А пропустил два разящих выпада "Ромы". Дубль сделал Эдин Джеко, который получил мяч от Коларова, а затем ударом из-за штрафной закрутил его в самый угол ворот Рейны. Через пять минут уже Перотти заставил замолкнуть "Сан-Паоло", забив четвертый гол "Ромы". После флангового прострела Руй вынес мяч пяткой прямо на Перотти, а тому не составило труда поразить ворота Рейны.

Игроков "Наполи" хватило только на гол престижа. Мертенс точно пробил из-за штрафной на последней минуте, но вряд ли неаполитанцам стало легче. По потерянным очкам теперь лидером становится "Ювентус".

"Наполи" – "Рома" 2:4

Голы: Инсинье, 6 – 1:0; Ундер, 7 – 1:1; Джеко, 26 – 1:2; Джеко, 73 – 1:3; Перотти, 78 – 1:4; Мертенс, 90 – 2:4

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альболь, Кулибали, Руй, Зелински (Хамшик, 65), Жоржиньо (Милик, 75), Аллан, Инсинье, Кальехон, Мертенс.

"Рома":  Аллисон, Флоренци, Манолас, Фацио, Коларов, Стротман, Де Росси (Эль-Шаарави, 90), Ундер (Жерсон, 72), Наинголлан, Перотти (Пеллегрини, 80), Джеко.

Вячеслав Горбачев

Не пропустите"Наполи" – "Рома" - 2:4 (обзор) | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 27 69
2 Ювентус 26 68
3 Рома 27 53
4 Лацио 27 52
5 Интер Милан 26 51
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 27 33
13 Дженоа 26 30
14 Кальяри 26 25
15 Кьево 26 25
16 Сассуоло 26 23
17 СПАЛ 27 23
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