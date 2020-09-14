Скелотто не перейдёт в "Спартак"
Итальянский защитник Эсекьель Скелотто не входит в сферу интересов "Спартака".
Накануне журналист Николо Скира сообщил о желании "красно-белых" заполучить 31-летнего футболиста.
Однако, как сообщает Metaratings, данная информации инсайдера не соответствует действительности.
Напомним, что Скелотто летом покинул "Брайтон" и сейчас является свободным агентом.
Не пропустите: Газизов рассказал о трансферной политике "Спартака". | http://soccernews.ru
главное
-
ЦСКА показал эмоции в раздевалке команды после победы над "Спартаком"
-
ПСЖ назвал цену на Мбаппе
-
Сандро Тонали - новый Пирло, второй Гаттузо или неповторимый в своем роде? Рассказываем историю самого перспективного полузащитника в мире
-
"Динамо" будет жаловаться на судейство в матче с "Рубином"
-
Неймар жёстко прокомментировал стычку с защитником "Марселя" Гонсалесом
Лента новостей
-
"Зенит" готовит улучшенное предложение по Влашичу
-
Бабаев высоко отозвался об Акинфееве после дерби ЦСКА - "Спартак"
-
В матче ПСЖ - "Марсель" показано рекордное количество карточек для матча Лиги 1 в 21-м веке
-
Хавбек "Валенсии" побил рекорд Хуана Маты в Примере
-
ЦСКА показал эмоции в раздевалке команды после победы над "Спартаком"
-
ПСЖ назвал цену на Мбаппе
-
Сандро Тонали - новый Пирло, второй Гаттузо или неповторимый в своем роде? Рассказываем историю самого перспективного полузащитника в мире
-
"Динамо" будет жаловаться на судейство в матче с "Рубином"
-
ПСЖ повторил клубный антирекорд 42-летней давности
-
"Арсенал" нацелился на исландского вратаря
-
Скелотто не перейдёт в "Спартак"
-
Неймар жёстко прокомментировал стычку с защитником "Марселя" Гонсалесом
-
Прядкин сделал заявление об участии "Ротора" в матчах РПЛ после вспышки коронавируса
-
Моуринью впервые в карьере проиграл стартовый матч чемпионата
-
Агенты предложили "Зениту" услуги Перотти
-
Главные новости дня: 13 сентября
-
Неймара удалили в матче с "Марселем". Он ударил соперника кулаком в голову
-
Черышев помог "Валенсии" обыграть "Леванте" в матче Ла Лиги
-
Акинфеев поблагодарил фанатов ЦСКА за поддержку в матче со "Спартаком"
-
ПСЖ проиграл "Марселю" в матче с пятью удалениями
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22