Скелотто не перейдёт в "Спартак"

Итальянский защитник Эсекьель Скелотто не входит в сферу интересов "Спартака".

Накануне журналист Николо Скира сообщил о желании "красно-белых" заполучить 31-летнего футболиста.

Однако, как сообщает Metaratings, данная информации инсайдера не соответствует действительности.

Напомним, что Скелотто летом покинул "Брайтон" и сейчас является свободным агентом.

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