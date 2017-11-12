Скиббе не намерен покидать сборную Греции

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе заявил, что он не планирует уходить в отставку.

"Я не собираюсь покидать Грецию, но посмотрим" - сказал 52-летний немецкий специалист.

Стоит отметить, что сборная Греции, скорее всего, не пройдёт на ЧМ-2018, так как в первом стыковом матче квалификации к мундиалю "эллины" были разгромлены Хорватией. | http://soccernews.ru