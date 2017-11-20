Скиллачи объявил о завершении карьеры
Известный французский защитник Себастьен Скиллачи принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, 37-летний футболист завершил карьеру в связи с проблемами со здоровьем - в октябре прошлого года он получил разрыв крестообразных связок колена и с тех пор не выходил на поле.
Скиллачи известен по выступлениям за "Монако", "Лион", "Севилья" и "Арсенал". За сборную Франции сыграл 21 матч. Последним его клубом была "Бастия".
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|35
|2
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|13
|29
|3
|Лион
|13
|26
|4
|Марсель
|13
|25
|5
|Нант
|13
|23
|6
|ФК Кан
|13
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|7
|Сент-Этьен
|13
|18
|8
|Монпелье
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|17
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|Бордо
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Ренн
|13
|15
|12
|Амьен
|13
|15
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|Дижон
|13
|15
|14
|Труа
|13
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|15
|Генгам
|13
|15
|16
|Анжер
|13
|14
|17
|Ницца
|13
|14
|18
|Страсбур
|13
|13
|19
|Лилль
|13
|12
|20
|Метц
|13
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