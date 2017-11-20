Скиллачи объявил о завершении карьеры

Известный французский защитник Себастьен Скиллачи принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, 37-летний футболист завершил карьеру в связи с проблемами со здоровьем - в октябре прошлого года он получил разрыв крестообразных связок колена и с тех пор не выходил на поле.

Скиллачи известен по выступлениям за "Монако", "Лион", "Севилья" и "Арсенал". За сборную Франции сыграл 21 матч. Последним его клубом была "Бастия".

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