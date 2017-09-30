Сколари: "Если Анчелотти предложили возглавить "Гуанчжоу", ему следует хвататься за эту возможность"
"Гуанчжоу Эвергранд" заинтересован в услугах Карло Анчелотти.
"Если Анчелотти предложили возглавить "Гуанчжоу", ему следует хвататься за эту возможность. Здесь фантастический клуб. Условия работы для тренера прекрасны. Что касается меня, то контракт с командой истекает 30 ноября, и, конечно, я готов его полностью отработать" - приводит слова Луиса Фелипе Сколари Goal.com.
Напомним, что вчера Анчелотти был отправлен в отставку с поста тренера "Баварии".
Читайте также: Монтелла зовет Анчелотти к себе в помощники. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"
-
Пора возвращаться: "Реал" против "Эспаньола"
-
Неподходящий соперник: "Барселона" на "Камп Ноу" принимает "Лас Пальмас"
-
Первая в гостях у последней: "Анжи" принимает "Зенит"
-
Джилардино может перебраться в АПЛ
-
"Реал" и "Барселона" поборются за вингера "Валенсии"
-
Тарханов: "Не могли выйти из-под прессинга "Спартака"
-
Гвардиола: "Было важно победить "Челси"
-
"Реал Сосьедад" теряет Янузая
-
Каррера: "Мы могли быть более опасными"
-
"Пасуш де Феррейра", "Боавишта" и "Риу Аве" побеждают в 8-м туре чемпионата Португалии
-
Конте: "Игра с "Манчестер Сити" была сложной"
-
Перотти и Дефрель не сыграют с "Миланом"
-
Гаджиев: "Рубину" не повезло, наш гол не вытекал из логики игры"
-
Наставник "Эспаньола" поделился ожиданиями от матча с "Реалом"
-
Слуцкий: "Думаю, что у "Халла" будет больше побед"
-
Дортмундская "Боруссия" установила клубный рекорд
-
Моуринью прокомментировал победу над "Кристал Пэлас"
-
Реабилитация после еврокубкового погрома: ЦСКА принимает "Уфу"
-
Бердыев: "Перерыв в чемпионате для "Рубина" как нельзя кстати"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Hebei CFFC
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30