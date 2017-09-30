Сколари: "Если Анчелотти предложили возглавить "Гуанчжоу", ему следует хвататься за эту возможность"

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Сколари: "Если Анчелотти предложили возглавить "Гуанчжоу", ему следует хвататься за эту возможность"

"Гуанчжоу Эвергранд" заинтересован в услугах Карло Анчелотти.

"Если Анчелотти предложили возглавить "Гуанчжоу", ему следует хвататься за эту возможность. Здесь фантастический клуб. Условия работы для тренера прекрасны. Что касается меня, то контракт с командой истекает 30 ноября, и, конечно, я готов его полностью отработать" - приводит слова Луиса Фелипе Сколари Goal.com.

Напомним, что вчера Анчелотти был отправлен в отставку с поста тренера "Баварии".

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