Сколари готов отпустить Паулиньо в "Барселону"

Главный тренер китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Луис Фелипе Сколари готов отпустить полузащитника своей команды Паулиньо в каталонскую "Барселону".

Как информирует sport.es, бразильский специалист не намерен идти на конфликт со своим соотечественником, так как понимает, что у 28-летнего хавбека больше может не появиться шанса поиграть в большом клубе. Однако главным препятствием на пути движения Паулиньо в "Барсу" является нежелание расставаться со своим игроком президента "Гуанчжоу Эвергранд" Сюй Цзяйина.

Напомним, агент Паулиньо встретится с руководством "Гуанчжоу Эвергранд". | soccernews.ru