Сколари готов отпустить Паулиньо в "Барселону"

Теги барселонапаулиньогуанчжоу

Сколари готов отпустить Паулиньо в "Барселону"Главный тренер китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Луис Фелипе Сколари готов отпустить полузащитника своей команды Паулиньо в каталонскую "Барселону".

Как информирует sport.es, бразильский специалист не намерен идти на конфликт со своим соотечественником, так как понимает, что у 28-летнего хавбека больше может не появиться шанса поиграть в большом клубе. Однако главным препятствием на пути движения Паулиньо в "Барсу" является нежелание расставаться со своим игроком президента "Гуанчжоу Эвергранд" Сюй Цзяйина.

Напомним, агент Паулиньо встретится с руководством "Гуанчжоу Эвергранд". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов