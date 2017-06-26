Сколари: "Гуанчжоу Эвергранд" не позволит Паулиньо перейти в "Барселону"

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Сколари: "Гуанчжоу Эвергранд" не позволит Паулиньо перейти в "Барселону"Главный тренер китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Луис Фелипе Сколари высказался о возможном трансфере полузащитника своей команды Паулиньо в каталонскую "Барселону".

"Сумма отступных, прописанная у него в контракте, составляет 40 млн евро, и ни один из китайских клубов не позволит своему ключевому игроку уйти, потому что будет сложно и дорого найти ему замену из-за введенных новых правил", - цитирует 68-летнего специалиста Daily Mail.

Отметим, что отныне китайские клубы обязаны заплатить национальной федерации футбола 100% пошлину при приобретении легионера, чья трансферная стоимость превышает 6,58 млн евро.

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