Сколари может возглавить сборную Китая

Известный бразильский тренер Луис Фелипе Сколари заинтересован в работе со сборной Китая.

По информации A Bola, 71-летний специалист ожидает предложение от футбольной федерации Поднебесной возглавить национальную команду.

Напомним, что на прошлой неделе китайскую сборную покинул итальянский наставник Марчелло Липпи.

Сколари уже работал в Китае - с 2015 по 2017 год он был тренером "Гуанчжоу Эвергранд".

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