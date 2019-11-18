Сколари может возглавить сборную Китая
Известный бразильский тренер Луис Фелипе Сколари заинтересован в работе со сборной Китая.
По информации A Bola, 71-летний специалист ожидает предложение от футбольной федерации Поднебесной возглавить национальную команду.
Напомним, что на прошлой неделе китайскую сборную покинул итальянский наставник Марчелло Липпи.
Сколари уже работал в Китае - с 2015 по 2017 год он был тренером "Гуанчжоу Эвергранд".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|27
|63
|2
|Шанхай Ист Эйшиа
|27
|62
|3
|Бейджин Гуоан
|27
|61
|4
|Шандонг Луненг
|27
|45
|5
|Цзянсу Шунтиан
|27
|44
|6
|Хубеи Люйин
|27
|38
|7
|Чонгцинь Лифан
|27
|36
|8
|Тянцзин Теда
|27
|35
|9
|Хенан Цзяние
|27
|34
|10
|Далянь Ифан
|27
|34
|11
|Шанхай Шенхуа
|27
|30
|12
|Чангша Гинде
|26
|29
|13
|Хэбэй Чайна Форчун
|27
|29
|14
|Tianjin Quanjian
|27
|22
|15
|Шенджен Руби
|27
|20
|16
|Шаанси Чанба
|26
|13