Сколари: "Неймар - это смесь Роналду и Месси"

Известный бразильский тренер Луис Фелипе Сколари дал характеристику лучшим игрокам современности - Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Неймару.

" Месси - чистый гений, Криштиану - чистое трудолюбие, а Неймар - игрок, который совмещает игровые качества первого и второго. Несмотря на это, их игра отличается ", - приводит слова 69-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес определился с суммой, которую будет готов потратить на приобретение Неймара. | soccernews.ru