Сколари: "Неймар? Такого, как Пеле, никогда не будет"

1 Теги бразилиянеймарпеле

Сколари: "Неймар? Такого, как Пеле, никогда не будет"

Бывший главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари после вылета "селесао" с ЧМ-2018 отметил, что Неймар недостоин сравнений с Пеле.

"В Бразилии мы все знаем, кем является Неймар, а кем - Пеле. Мы знаем, что есть только один Пеле, и другого не будет. Игрок может быть хорош, даже великолепен, но такого, как Пеле, никогда не будет, у него нет преемника. Никто не сравнится с ним" - цитирует Сколари Goal.com.

Отметим, что Пеле трижды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

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Комментарии
болельщик

бразилия великая команда и руководить ею должен великий тренер.тренерский штаб слаб . неймар не вписывается в команду.в этом основная причина.

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